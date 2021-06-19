خامنئي: الرابح الوحيد في الانتخابات هو الشعب الإيراني الذي وقف ضد دعاية العدو

أكد المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم السبت، أن الشعب الإيراني هو الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت يوم أمس.

وقال خامنئي، في بيان بمناسبة انتهاء العملية الانتخابية الرئاسية، إن "الرابح الأكبر والوحيد في انتخابات الأمس هو الشعب الإيراني الذي وقف مرة أخرى ضد الدعاية الإعلامية لمرتزقة العدو وإغراء المجرمين والمسيئين لبلادنا"، وذلك حسب " وكالة تسنيم " الإيرانية.

وأضاف: "مشاركة الشعب بقوة يوم أمس أثبت أن هذا الشعب موجود في سياسة البلاد وأن تلك المشاركة الملحمية في الانتخابات تشكل صفحة مشرقة أخرى لأمجاد الشعب الإيراني ومستقبله".

وتابع خامنئي: "أبارك للشعب الإيراني وللذين أجروا هذه الانتخابات وللفائز على إجراء الانتخابات بهذا الشكل المفرح".

وأعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، صباح اليوم السبت، فوز المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي، ب​الانتخابات الرئاسية​ الإيرانية بعد فرز معظم صناديق الأصوات. ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية ، النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية بعد فرز 90% من الأصوات، مشيرة إلى أن "عدد كل الأصوات بلغ 28 مليون و600 ألف صوت، وحصل رئيسي على 17 مليون و800 ألف صوت".

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، جمال عرف، في مؤتمره الصحفي، أن "المرشح رئيسي يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن باقي منافسيه".

وقال عرف: "المرشح رئيسي حصل لغاية الآن على أكثر من 17 مليونا و800 ألف صوت، فيما حصل المرشح محسن رضائي حصل على نحو3 ملايين و300 ألف صوت لغاية الآن، فيما حصل المرشح عبد الناصر همتي على مليونين و400 ألف صوت لغاية الآن، أما المرشح قاضي زاده هاشمي فقد حصل على نحو مليون صوت حتى الآن".