مستشرق روسي يوضح تأثير فوز رئيسي على السياسة الإيرانية الخارجية

قام المستشرق وعالم السياسة الروسي، يفغيني ساتانوفسكي، بتقييم نتائج الانتخابات في إيران، موضحا سبب فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي.

وفي تعليقه لوكالة الأنباء الفيدرالية الروسية "RIAFAN" أوضح يفغيني ساتانوفسكي، لماذا لا يمكن أن يصبح رئيسًا في إيران إلا من كان سياسيا محافظا. ولم يستبعد المستشرق أن "رئيسي يجري تحضيره لمنصب المرشد الأعلى في إيران".

وقال: من المرجح أن يكون الرئيس الحالي هو الرجل الذي سيحل محل علي خامنئي عندما يغادر. إذاً عن أي نوع من الليبراليين والإصلاحيين يمكن أن نتحدث؟

وأشار الخبير السياسي إلى أن الزعيم الإيراني الحالي علي خامنئي يبلغ من العمر 82 عامًا. وأصبح مرشدا أعلى بعد فترتين رئاسيتين.

ولفت المستشرق الانتباه إلى كيفية تأثير فترة رئيسي على مفهوم السياسة الخارجية لإيران. منوها إلى حقيقة أن "طهران كانت ملتزمة بمسار واحد لسنوات عديدة في السياسة الخارجية التي اعتبرها متماسكة"، حيث، وبرأيه، أن "إيران تقاتل من أجل الهيمنة في المنطقة وهي ناجحة للغاية".

بالإضافة إلى ذلك، قام الخبير السياسي بتقييم تأثير الانتخابات الرئاسية في إيران على المفاوضات بشأن الصفقة النووية، قائلا: "يحاج الأمريكيون إلى مفاوضات بشأن الاتفاق النووي، إنهم يسحبون منظمات صواريخ "باتريوت" من الدول المحيطة بالخليج العربي، بما في ذلك من أجل أن يظهروا للإيرانيين استعدادهم للعودة إلى الاتفاق النووي".

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، فوز المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية​ الإيرانية بعد فرز معظم صناديق الأصوات.

وذكرت وكالة "إرنا"، نقلا عن وزارة الداخلية الإيرانية، النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية بعد فرز 90% من الأصوات، مشيرة إلى أن "عدد كل الأصوات بلغ 28 مليون و600 ألف صوت، وحصل رئيسي على 17 مليون و800 ألف صوت".