أول زعيم عربي يهنئ إبراهيم رئيسي بفوزه رئيسا لإيران

هنأ أول زعيم عربي، اليوم السبت، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وحسب " وكالة الأنباء العراقية "، قال الرئيس العراقي برهم صالح: " نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران"، مشيرا الى أن "لإيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف".

وقال إن "المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحكماء وتغليب لغة الحوار والتواصل، والنظر بجدية إلى مصالح شعوبنا المترابطة وتعزيزها عبر إرساء الأمن والاستقرار والسلام واحترام السيادة" مضيفا أن تاريخ الأمم يُكتب بالمواقف الشجاعة والساعية لما فيه خير الإنسانية.

وأعرب الرئيس العراقي على ثقته الكبيرة بحرص وتفاني الرئيس الإيراني المنتخب في تطوير العلاقات بين البلدين، وتمتينها بالمصالح المشتركة للشعبين ولما فيها الخير لكل المنطقة، مجددا تطلعه إلى المستقبل المزدهر.

وأعلنت وكالة "إرنا" الإيرانية، صباح اليوم السبت، فوز المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي، ب​الانتخابات الرئاسية​ الإيرانية بعد فرز معظم صناديق الأصوات. ونقلت الوكالة عن وزارة الداخلية ، النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية بعد فرز 90% من الأصوات، مشيرة إلى أن "عدد كل الأصوات بلغ 28 مليون و600 ألف صوت، وحصل رئيسي على 17 مليون و800 ألف صوت".

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية، جمال عرف، في مؤتمره الصحفي، أن "المرشح رئيسي يتصدر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بفارق كبير عن باقي منافسيه".

وقال عرف: "المرشح رئيسي حصل لغاية الآن على أكثر من 17 مليونا و800 ألف صوت، فيما حصل المرشح محسن رضائي حصل على نحو3 ملايين و300 ألف صوت لغاية الآن، فيما حصل المرشح عبد الناصر همتي على مليونين و400 ألف صوت لغاية الآن، أما المرشح قاضي زاده هاشمي فقد حصل على نحو مليون صوت حتى الآن".