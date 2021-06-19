إسرائيل تؤكد تخصيص أمريكا رسميا ميزانية لإعادة تجديد مخزون صواريخ "القبة الحديدية"

وأوضحت المصادر الإسرائيلية لهيئة البث الإسرائيلية أن أمريكا واقفت على تلبية الطلب الإسرائيلي لتجديد صواريخ القبة الحديدية، التي استهلكت الفترة الماضية، عقب التصعيد مع الفصائل الفلسطينية.

ونقلت على لسان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قوله إنه أبلغ الكونغرس، بالحاجة لاعتماد تلك المساعدات الأمنية لإسرائيل، والتي تبلغ تكلفتها حوالي مليار شيكل.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، في تصريحات سابقة، بتجديد منظومة "القبة الحديدية".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن المنظومة اعترضت أكثر من 90% من الصواريخ المستهدفة، لأن القبة الحديدية لا تطارد كل صاروخ.

ولكن في الواقع، وبحسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي، دمّر النظام أقل من نصف الصواريخ وقذائف الهاون التي أطلقتها "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وتتكون المنظومة من رادار لاكتشاف الصواريخ ونظام قيادة وتحكم يحلل البيانات التي يوفرها الرادار، وصواريخ الدفاع الجوي التي يتم توجيهها بعد ذلك للاعتراض، بينما يكلف كل صاروخ نحو 40 ألف دولار، لذا فإن اعتراض 1200 صاروخ قادم هو اقتراح مكلف للغاية.

ويعتبر المحللون العسكريون الإسرائيليون أن النظام نجح بشكل كبير في حماية المدنيين، لكنهم يرون أن "القبة الحديدية" مجرد عنصر واحد من بين عناصر استراتيجية عسكرية أوسع، وفقا لما ذكره موقع "سي إن إن".