إصابات بالرصاص وإحراق سيارات للشرطة الإسرائيلية في قرية عربية  

أصيب مواطن من فلسطيني الداخل الإسرائيلي إصابة حرجة إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية عليه لدى اقتحامها حفل زفاف في بلدة دير الأسد بمنطقة الجليل شمال البلاد.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، أصيب خلال المواجهات 4 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح طفيفة وتم إحراق عربتين للشرطة.

وقال شهود عيان إن عناصر شرطة حرس الحدود الإسرائيلية وصلوا إلى المكان بعد أنباء عن إطلاق النار بشكل احتفالي خلال عرس عربي، وطلبت العائلة منهم عدم اقتحام العرس لكنهم أصروا على الدخول، لتندلع مواجهة مسلحة بين الجانبين.

מהומות בדיר אל אסד | עדי ראייה סיפרו: "שוטרים ביקשו להיכנס לחתונה בטענה שבוצע במקום ירי. בני המשפחה ביקשו מהם לא להיכנס, אך שוטרי מג"ב נכנסו למקום. התפתח עימות שבמהלכו בוצע ירי ונפגעו לפחות שני בני אדם. שתי ניידות משטרה הוצתו. שוטרות הוסתרו על ידי תושבים וחולצו"@CBeyar pic.twitter.com/9pOTg7COfB — כאן חדשות (@kann_news) June 19, 2021

وقالت القناة إن المواجهات أسفرت عن إصابة رجل عربي (43 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة نقل على إثرها للمستشفى، فيما أخفى عدد من الأهالي عناصر الشرطة الإسرائيلية وقاموا بتهريبهم خوفا من فتك العائلات العربية في دير الأسد.

وأصيب 4 عناصر من الشرطة الإسرائيلية بإصابات طفيفة، أُلقي على أحدهم حجر من أحد المنازل.