إسرائيل: رئيسي "جزار طهران".. أكثر رؤساء إيران تطرفا

هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم السبت، الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، معتبرة أنه أكثر رؤساء إيران تطرفا حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الوزارة ليئور هايات في بيان: "بعد أن حدد القائد الأعلى (علي خامنئي) عمليا للجمهور الإيراني، الشخص الذي يستطيع انتخابه، أقل من 50% من الإيرانيين الذين يحق لهم التصويت انتخبوا الرئيس الأكثر تطرفا".

وأضاف قائلا: "استنكر المجتمع الدولي جزار طهران إبراهيم رئيسي لدوره المباشر في عمليات إعدام خارج إطار القانون لأكثر من 30 ألف شخص"، بحسب "رويترز".

وتابع:" كشخصية متطرفة، ملتزمة بتطوير البرنامج النووي العسكري لإيران سريعا، يكشف انتخابه بوضوح نوايا إيران الخبيثة وينبغي أن يثير قلقا بالغا بين المجتمع الدولي".

وبعد ظهر اليوم أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، خلال مؤتمر صحافي، فوز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات بأغلبية الأصوات بحصوله على 17 مليونا و950 ألف صوت بنسبة 62 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 48.8 بالمئة.