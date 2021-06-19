إسرائيل... غانتس يعتزم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في "صفقة الغواصات" الألمانية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مساء السبت، عن عزمه تقديم امشروع قرارعلى الحكومة الجديد لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء غواصات ألمانية قبل سنوات.

وقال غانتس في تغريات بحسابه على تويتر: "أعتزم العمل على إنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات والسفن".

وأضاف أن اللجنة التي سيتم تشكيلها سيكون لها القدرة على فحص معمق ومستقل، على عكس اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها قبل عدة أشهر في ظل معارضة رئيس الوزراءئ السابق بنيامين نتنياهو لإقرار تشكيل لجنة تحقيق حكومية.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه سيتم تقديم مشروع القانون قريبا إلى سكرتارية الحكومة (كخطوة أولى لمناقشته).

وأعرب عن أمله أن يدعم جميع وزراء حكومة نفتالي بينيت تشكيل اللجنة للتحقيق في القضية التي وصفها بأنها "أخطر قضية أمنية في تاريخ إسرائيل".

ההצעה תוגש בקרוב למזכירות הממשלה, לאחר סיום עבודת המטה במשרד הביטחון ותיאום עם היועמ״ש שיתגבש בימים הקרובים. אני מצפה שכל שרי הממשלה יתמכו בהקמת הוועדה. אסור להשאיר את סימני השאלה פתוחים ויש להסיק מסקנות רוחביות. אסור להסתפק בהליך הפלילי מול הפרשה הביטחונית החמורה בתולדות המדינה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 19, 2021

وتدور الشبهات حول تورط مقربين من نتنياهو في شبهات فساد بما في ذلك الحصول على عملات عملاقة في صفقة شراء غواصات عسكرية من شركة تيسنكروب الألمانية بلغت قيمتها حوالي ملياري دولار.

وفي الحكومة السابقة، عين غانتس لجنة تحقيق برئاسة القاضي المتقاعد ستراشنوف، ولم تبدأ اللجنة نشاطها بسبب صعوبات الحصول على الصلاحيات.

ومنذ 24 مايو/آيار 2020 يحاكم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو في 3 قضايا فساد تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.