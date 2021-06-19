روسيا.. وزير العمل ينذر بفصل الموظفين المتقاعسين عن تلقي اللقاح ضد كورونا

قال وزير العمل الروسي، أنطون كوتياكوف، اليوم السبت، إن الموظفين في روسيا الذين يتقاعسون عن الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، على الرغم من التوصيات الطبية، قد يتم فصلهم مؤقتا من العمل.

موسكو، 19 يونيو - سبوتنيك. وقال في تصريحات للصحفيين، "يتخذ كبار مسؤولي الصحة في كل منطقة قرار إجراء التطعيمات الوقائية بدافع الضرورة الوبائية. ومرة أخرى، يُتخذ هذا القرار على المستوى الإقليمي. وإذا تم اتخاذ القرار بشأن التطعيم الإجباري، يصبح إلزاميًا بالنسبة لـلفئات المحددة من العاملين".

وفي حالة رفض الموظف الامتثال، فقد يتم فصله عن العمل وحرمانه من الأجر عن مدة الوباء، بحسب الوزير.

وأمس الجمعة، صرحت رئيسة الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاه المواطن "روس بوتريب نادزور"، آنا بوبوفا، بأن التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للفئات المعرضة للخطر، إذا لزم الأمر، سيتم فرضه في مناطق روسيا.

وكانت قد قررت رئيسة إدارة الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على حقوق المستهلك، في العاصمة موسكو، يلينا أندرييفا، يوم الأربعاء المنصرم، توفير التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين في مجالات التجارة والخدمات والمطاعم والنقل والرعاية الصحية والإسكان والخدمات المجتمعية والتعليم والثقافة والمنظمات العاملة مع الأطفال.

وفقا للمرسوم، يجب تطعيم ما لا يقل عن 60 بالمئة من الموظفين في هذه المنظمات بمكونين [جرعتين] من اللقاح بحلول منتصف آب/أغسطس المقبل، وتم اتخاذ قرار مماثل من قبل منطقة موسكو، وكوزباس وساخالين.

وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19"، في أغسطس الماضي، طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح "سبوتنيك v" فعالية تتجاوز 90 بالمئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوما.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، اليوم السبت، تسجيل 17906 إصابات جديدة بالفيروس، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي منذ بداية الجائحة 5299215 إصابة.

كما تم تسجيل 466 حالة وفاة بالفيروس في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات 128911 شخصا.