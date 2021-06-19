هزة أرضية قوية تضرب المكسيك

موسكو، 20 يونيو - سبوتنيك . ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، مساء يوم السبت، عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 10 كيلومترات.

وأضافت أنها وقعت عند التقاء خط عرض 16.020 درجة شمالا وخط طول 217.4 درجة غربا.

وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن الهزة الأرضية بالمكسيك بشأن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.