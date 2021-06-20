ظريف: "الأجانب" يغادرون المنطقة عاجلا أو آجلا

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية أخلَّت بالاتفاق النووي، وعليها إصلاح الأمر، في المرحلة الراهنة.

ونشر ظريف تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس السبت، أكد من خلالها أنه شدد، غير مرة، على اعتبار أن الأزمة الدبلوماسية لا تتغلق بالثقة وحدها، وإنما باحترام مصالح النظراء، أيضا.

At @AntalyaDF, emphasized the imperative of cognitive adjustments:



1.Diplomacy not about trust; rather, respecting interest of counterparts.https://t.co/lybHO6LAiS broke JCPOA. Onus on US to fix it.

3.Outsiders will leave our region sooner or later. We must seize its ownership. pic.twitter.com/eYaCfNCpPv — Javad Zarif (@JZarif) June 19, 2021

وذكر وزير الخارجية الإيراني أن الجانب الأمريكي هو الذي أخَّل بالاتفاق النووي الإيراني، حينما انسحب الرئيس السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق، وبأن الإدارة الأمريكية الجديدة عليها إصلاح الأمر، الآن، وليس في وقت آخر.

وأضاف محمد جواد ظريف في تغريدته، أن "الأجانب" سيغادرون المنطقة، عاجلا أو آجلا، وبأنه "على أنفسنا استلام زمام الأمور فيها".