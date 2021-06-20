الاتحاد الأوروبي: أطراف الاتفاق النووي تعقد اجتماعا اليوم

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني، ستعقد اجتماعا رسميا، اليوم.

وجاء في تقرير لوكالة فارس، فجر اليوم الأحد، أن أطراف مباحثات فيينا التي تبحث إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستعقد اجتماعا جديدا، اليوم، وذلك في إطار الجولة السادسة من المحادثات غير المباشرة بين الجانبين، الإيراني والأمريكي.

وأفادت الوكالة بأن الولايات المتحدة قد أكدت، قبل يومين، إحراز تقدم في المباحثات الخاصة بالالتزام بالاتفاق النووي الإيراني، وهو ما جاء على لسان نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية.

ويأتي التصريح الأمريكي الإيجابي في ظل استبعاد إيران التوصل إلى اتفاق كهذا في الجولة السادسة من مفاوضات فيينا.

وكان عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين لبلاده في مباحثات فيينا، قد أوضح أن عودة الجانب الأمريكي للاتفاق النووي يجب أن تشتمل على جملة من القضايا السياسية والتقنية والقانونية.

ويذكر أن محادثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني قد انطلقت في العاصمة النمساوية، فيينا، في شهر نيسان/أبريل الماضي.