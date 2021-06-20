مقتل شخص وإصابة آخر جراء اصطدام شاحنة بمسيرة للمثليين في أمريكا

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الشاحنة بدت مشاركة في الموكب أمس السبت، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الهجوم متعمدا أم حادثا.

ونقلت الوكالة عن المحقق في الشرطة علي أدامسون أن المسؤولين يقومون بتقييم كل الاحتمالات.

ووقع حادث الاصطدام مع انطلاق مسيرة ومهرجان "ويلتون مانورز ستونوول برايد" للمثليين والمتحولين جنسيا في بلدة بالقرب من فورت لودرديل.

وذكرت وسائل إعلام أن الشاحنة كانت تسير وراء آليات أخرى في مسيرة العرض قبل أن تتزايد سرعتها ويقع تصادم حاد.

وقال محقق الشرطة للصحافيين في مؤتمر صحفي إن رجلين نقلا إلى مركز طبي، موضحا أن أحدهما توفي في وقت لاحق بينما ما زال الآخر في المستشفى لكنه ليس في حالة خطر.

وفي حزيران/ يونيو من كل عام يحيي المثليون ذكرى أعمال الشغب التي وقعت في ستونويل في 1969 بعد مداهمات متكررة من قبل الشرطة لحانة شهيرة للمثليين في نيويورك.