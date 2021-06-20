ظريف يجري محادثات ثلاثية مع وزيري خارجية تركيا وأفغانستان

أجرى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، محادثات ثلاثية مع وزيري خارجية تركيا وأفغانستان، لبحث عملية السلام الأفغانية، على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي في تركيا.

وقال ظريف، اليوم الأحد، إنه أجرى محادثات ثلاثية، هي الأولى من نوعها، مع وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، ووزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار، لبحث تطورات عملية السلام في أفغانستان.

On sidelines of @AntalyaDF, fruitful bilateral talks with leaders & FMs of Afghanistan, Croatia, Iraq, Kuwait, Pakistan, Poland, Tajikistan, Turkey & Venezuela.



First trilateral with Turkey & Afghanistan.



Also constructive talks on JCPOA & regional issues with @JosepBorrellF. pic.twitter.com/gXBKOBiILE — Javad Zarif (@JZarif) June 20, 2021

كما أشار ظريف إلى أنه أجرى محادثات ثنائية مع العديد من قادة ووزراء خارجية العديد من الدول على هامش المؤتمر، وأبرزهم، كرواتيا والعراق والكويت وباكستان وبولندا، إضافة إلى طاجيكستان وفنزويلا.

وأكد ظريف أنه أجرى أيضا مباحثات ثنائية مع جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية والاتفاق النووي.

يذكر أن تركيا تتولى مهمة تأمين مطار كابول الدولي في أفغانستان ضمن مهام قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" في البلاد، وهي المهمة التي تسعى دول "الناتو" لتعزيزها لتأمين استمرار مهام بعثاتهم الدبلوماسية في البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية المقرر استكماله بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، تم إلغاء محادثات السلام الأفغانية التي كان مقرر إجراؤها في تركيا، بعض رفض حركة "طالبان" الأفغانية المشاركة فيها.