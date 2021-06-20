ألمانيا مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا

ولفت إلى أهمية خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية، من ليبيا.
ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرا بشأن ليبيا في برلين يوم 23 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة الأمم المتحدة.
وتشارك الحكومة الانتقالية في ليبيا لأول مرة في محادثات برلين، التي كان مؤتمرها الأول في يناير/ كانون الثاني 2020.
ويأتي المؤتمر المقبل بعد النسخة الأولى "برلين 1"، التي رسمت الخطوطا العريضة لعملية السلام في ليبيا.
صرح السفير هويسجن في مجلس الأمن خلال "جلسات صيغة آريا" حول 🇱🇾بما يلي:"من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي الناتج عن وقف إطلاق النار والعمليةالسياسية، يجب على جميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة مغادرة ليبيا. #ألمانيا🇩🇪 مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة" https://t.co/jy7pLcyIRU— Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) June 20, 2021
ومن المتوقع أن يساهم المؤتمر المقبل في دعم العملية السياسية والأمنية في ليبيا، التي تعاني من أزمة سياسية وحرب أهلية منذ سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.
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