تسجيل
12:49 GMT20 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021

    الصين تصبح أول دولة في العالم تقدم مليار جرعة من لقاحات كورونا

    © AP Photo / Wang Xiao/Xinhua
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0b/1047753703_0:320:3072:2048_1200x675_80_0_0_43d184c14ff8466c77517a9b80948e8f.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106201049304548-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    أصبحت الصين، اليوم الأحد، أول دولة في العالم تقدم مليار جرعة من لقاحات (كوفيد-19).

    وبحسب لجنة الصحة الوطنية الصينية، فقد منحت البلاد حتى يوم الجمعة أكثر من 990 مليون جرعة من اللقاحات في البلاد.

    حملة الكشف عن فيروس كورونا واسعة النطاق في بكين، بسبب موجة جديدة لحالات الإصابة كوفيد-19 في الصين 11 يناير 2021
    © AP Photo / Wang Xiao/Xinhua
    يؤخذ عن طريق الاستنشاق لا الحقن... الصين تسعى لمحاربة كورونا بلقاح جديد
    وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذا الرقم هو حوالي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم تسليمه في أمريكا، وحوالي 40 بالمئة من 2.5 مليار جرعة تم تقديمها على مستوى العالم.

    وبدأت الصين حملتها الوطنية للتطعيم بلقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

    وعلى الرغم من أن بداية التطعيم كانت بطيئة، بسبب انخفاض استعداد الجمهور لتلقي اللقاح، نظرا لمدى السيطرة على الوباء، فقد شهدت البلاد ارتفاعا في الجرعات اليومية.

    ومنذ شهر مايو/ أيار الماضي، بلغ عدد المتلقين للقاح في الصين أكثر من 10 ملايين يوميا، وأحيانا ضعف هذا الرقم، وذلك في أعقاب تفشي المرض المستمر غير المتوقع في مقاطعات لياونينغ في شمال شرق الصين، وآنهوي بشرق الصين، ومقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين.

    وأكد الخبراء أن التعزيز المستمر في إنتاج لقاح فيروس "كورونا" المستجد، وبدء التطعيم السريع في الصين يعكس استجابة الحكومة السريعة في كل من أبحاث اللقاحات، وخطة التلقيح الشامل ضد تفشي المرض، كما أنه نتيجة لنظام الحوكمة عالي الكفاءة في الصين.

    وقال رئيس جمعية صناعة اللقاحات الصينية، فنغ جوجيا، لـصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية "إن هذا الإنجاز يشير إلى أن الصين لا تقترب فقط من الحماية المناعية المحلية الكاملة، وإنما تقدم أيضا مساهمة كبيرة في الحرب العالمية ضد الوباء".

    وتابع أن "إمداد الصين الفعلي تجاوز الاستخدام المحلي بشكل كبير، وتواصل الصين تقديم جرعات في الخارج ".

    وأشار فنغ إلى أن "التسجيل لتلقي اللقاح سيستمر بنشاط، نظرا لثقة الجمهور في اللقاحات الحكومية والصينية".

    وشدد فنغ أن "ضمان معدل تطعيم أكثر من 80 بالمئة من السكان لم يعد مشكلة، ولكن ما يجب حله الآن هو كيفية ضمان توفير تأثير مناعي مثالي بعد التطعيم العام الكامل".

    ووفقا لفنغ، فإنه يرى أنه "بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، فإن الحصول على مليار جرعة من اللقاح هو مجرد خطوة أولى في بناء مناعة القطيع".

    وأكد فنغ جوجيا أنه لا يوجد قلق كبير من فشل اللقاح نتيجة الانتشار المتزايد للسلالات المحورة لفيروس "كورونا" المستجد في جميع أنحاء العالم، منوها إلى أنه في الملاحظة التي أجراها الخبراء بعد ما يقرب من عام واحد، لم يتم رصد نقطة انعطاف واضحة في فعاليته".

    وأردف: "حتى في أسوأ السيناريوهات، فقد بدأت الصين في إعداد لقاحات بسلالات متحولة، بحيث يمكن استخدام اللقاح الجديد بسرعة إذا لزم الأمر".

    وأضاف: "لن يكون أبدا الحصول على جرعات مبكرة من اللقاح أمر غير ضروري، لأنه يوفر حماية مستدامة لنا".

    من جانبه، قال عالم مناعة مقيم في بكين لصحيفة "غلوبال تايمز"، اليوم الأحد، والذي رفض عدم الكشف عن هويته، إنه "يجب على الصين أيضا تعزيز الاستثمار في أبحاث اللقاحات وتطويرها لتحسين المنتجات، وكذلك استكشاف أفضل إجراء للتطعيم لزيادة الفعالية".

    ولفت إلى أن الخطوة التالية هي "تحسين اللقاحات حتى تتمكن من التعامل مع طفرات الفيروس، وكذلك جعلها آمنة لكبار السن".

    وفي 27 مارس/ آذار الماضي، تجاوزت الصين عتبة إعطاء 100 مليون جرعة من لقاح (كوفيد-19)، وتسارعت وتيرة التطعيم منذ ذلك الحين، وسجلت الأرقام القياسية مرة أخرى في وقت لاحق، وفي 28 مايو تجاوز عدد التطعيمات في الصين 600 مليون جرعة، بعد خمسة أيام فقط من وصولها إلى 500 مليون، ليتم الحفاظ على المعدل السريع والعالي في التطعيم منذ ذلك الحين، حتى أصبحت 900 مليون جرعة في 14 يونيو، ثم مليار جرعة في 19 يونيو، أي بعد خمسة أيام فقط.

    انظر أيضا:

    التجارب الأولى للقاح الروسي المركب مع اللقاح الصيني ضد "كورونا" قد تحصل في الدول العربية
    ترامب يطالب الصين بدفع 10 تريليون دولار تعويضات لأمريكا بسبب كورونا 
    الصين تشبه مزاعم أمريكا بشأن منشأ كورونا بأكاذيب امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل
    الصين تتحدث عن "قصة سخيفة" حول نشأة فيروس كورونا
    يؤخذ عن طريق الاستنشاق لا الحقن... الصين تسعى لمحاربة كورونا بلقاح جديد
    الكلمات الدلالية:
    لقاح, فيروس كورونا, الصين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أعضاء من فرقة الجاز توتسي كوليرز في اليوم الثالث من لقاء سباق الخيل رويال أسكوت، في أسكوت، غرب لندن في 17 يونيو 2021.
    أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك