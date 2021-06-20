الحكومة الإسرائيلية تأمر بتحقيق رسمي في تدافع قتل 45 شخصا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اليوم الأحد، فتح تحقيق رسمي في حادث تدافع تسبب في مقتل 45 شخصا في موقع للاحتفالات اليهودية، في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، عند إعلان تشكيل لجنة تحقيق رسمية، بعد أسبوع من أدائه اليمين، في تصريحات، إن الحكومة "لا يمكنها إعادة أولئك الذين رحلوا" لكنها ستفعل كل ما في وسعها "لمنع الخسائر التي لا داعي لها في المستقبل"، بحسب "رويترز".

وذكر بيان لمجلس الوزراء أن نتائج التحقيق ستساعد في حماية الأحداث الجماهيرية الأخرى في إسرائيل.

واحتشد عشرات الآلاف من اليهود المتشددين عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاى، الذي عاش في القرن الثاني عشر في الجليل يوم 30 أبريل/ نيسان، لحضور احتفال لاك بعومر السنوي الذي تقام فيه الصلوات والتراتيل الدينية طوال الليل.

وكان العدد أقل مما كان عليه في السنوات السابقة لكنه تجاوز ما تسمح به قيود مكافحة "كورونا".

وأثناء الاحتفال دخل عدد من الحضور نفقا ضيقا واختنق 45 شخصا، بينهم صبية، أو قتلوا بسبب التدافع.

وتجري الشرطة تحقيقا بالفعل وأعلنت هيئة الرقابة الحكومية الإسرائيلية، التي كانت قبل سنوات قد اعتبرت الموقع خطرا، عن تحقيق خاص بها لكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية.

وتعهد نتنياهو بفتح تحقيق شامل لكن حكومته التي كانت تضم وزراء من اليهود المتطرفين لم تتخذ أي إجراء رسمي، واندلع القتال بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة بعد أسبوعين من الواقعة. وبينيت نفسه متدين لكن الائتلاف الحاكم لا يضم أي أحزاب دينية متطرفة.