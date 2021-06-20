غوتيريش يتحدث عن قصص نجاح مبهرة للاجئين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، الذي يوافق يوم 20 يونيو/ حزيران من كل عام، إن هناك قصص نجاح مبهرة بين أولئك الذين يمتلكون قوة الأمل رغم ترك أوطانهم.

وأعرب غوتيريش عن إعجابه باللاجئين الذين تركوا أوطانهم، لكنهم علموا العالم معنى وأهمية الأمل.

وكتب أمين عام الأمم المتحدة على "تويتر"، اليوم الأحد: "تعلمت من اللاجئين الذين التقيتهم خلال حياتي، كيف يمكنك بناء حياتك الخاصة في ذات الوقت الذي تساهم فيه في جعل حياة الآخرين أفضل".

وتابع: "في اليوم العالمي للاجئين، أعيد التأكيد على إعجابي بما يسطره هؤلاء اللاجئين من قصص تعد مصدرا للأمل".

ويصادف اليوم العالمي للاجئين، الـ 20 من يونيو، ويسلط الضوء على قصص الشجاعة والأمل، التي يظهرها اللاجئون، الذين أجبرو على ترك أوطانهم بسب الاضطهاد أو الحروب والصراعات.

The refugees I have met throughout my life have shown me what it means to rebuild your life while finding the strength to enrich the lives of others.



This #RefugeeDay, I reiterate my admiration for what displaced people teach us about the power of hope and healing. pic.twitter.com/9mOLtAOc6m — António Guterres (@antonioguterres) June 20, 2021

وخلال تلك المناسبة العالمية تقوم المنظمات العالمية المختصة بحشد تعاطف العالم مع اللاجئين، لدعم جهود مساعدة اللاجئين وحل قضاياهم وأبرزها دعم حقوق العودة إلى أوطانهم.