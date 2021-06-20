ضجة في سريلانكا بعد إجبار الجيش لمسلمين اثنين على الركوع في الشارع... صورة

بدأ الجيش السريلانكي تحقيقا، اليوم الأحد، بعد أن أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي جنودا يجبرون شخصين مسلمين على الركوع في الشارع كعقوبة لمخالفتهم قواعد الإغلاق.

أمرت القوات المسلحة مدنيين مسلمين برفع أيديهما في الهواء والركوع على طريق في بلدة إرافور، على بعد 300 كيلومتر شرقي العاصمة كولومبو، حسبما أوردت وكالة "فرانس برس".

Sri Lanka investigates troops over 'humiliation' of Muslims https://t.co/49aVfcuGK7 pic.twitter.com/aBSWmG6aPU — Andy Vermaut (@AndyVermaut) June 20, 2021

وقال سكان محليون إنهم اعتبروا الأمر مهينا، في حين أقر المسؤولون بأن القوات لا تملك السلطة لتطبيق مثل هذه العقوبات. كان الرجلان في طريقهما لشراء الطعام.

وقال الجيش في بيان: "بدأ تحقيق أولي للشرطة العسكرية بعد أن انتشرت صور معينة على نطاق واسع تظهر مضايقات مزعومة في منطقة إرافور. الضابط المسؤول قد أقيل، وأمر الجنود المتورطون بمغادرة البلدة".

وأضاف البيان أن "الجيش سيتبنى أشد الإجراءات التأديبية ضد جميع أفراد الجيش المخطئين"، في إبداء نادر للرغبة في التحقيق مع أفراده. تم نشر الجيش، لمساعدة الشرطة والسلطات الصحية في فرض قيود على انتشار الفيروس.

تشهد سريلانكا إغلاقا لمدة شهر لاحتواء الموجة الثالثة من الإصابات بفيروس "كورونا". وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس أكثر من أربعة أضعاف إلى 2531 منذ بداية الموجة في منتصف أبريل/ نيسان.