مندوب روسيا في فيينا: مفاوضات استعادة الاتفاق النووي حققت تقدما في جميع أجزائها النهائية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الأحد، أن المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي حققت تقدمًا في جميع أجزاء مشروع الاتفاقية النهائية تقريبًا.

موسكو - سبوتنيك. وقال أوليانوف لوكالة "سبوتنيك": "المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي حققت تقدمًا في جميع أجزاء مشروع الاتفاقية النهائية تقريبا".

وأضاف المندوب الروسي أنه "بعد بدء الجولة السابعة من المفاوضات حول خطة العمل المشتركة الشاملة هناك حاجة إلى أسبوعين للمسائل الفنية المتعلقة بتحرير الاتفاقية النهائية".

وأكد أوليانوف على أنه "لا حاجة لتمديد الاتفاقية الفنية المنتهية الصلاحية بشأن عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران".

تأجيل المحادثات النووية الإيرانية للتشاور

أعلن مبعوث الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية الإيرانية، إنريكي مورا، اليوم الأحد، أن إيران والقوى العالمية الـ 6، أرجؤوا المحادثات النووية للتشاور في عواصمهم.

ولم يذكر إنريكي مورا، في حديثه للصحفيين، أي إشارة إلى موعد استئناف المحادثات، لكنه قال إن المحادثات أحرزت تقدما وإن المشاركين سيكون لديهم فكرة أوضح عن كيفية إبرام اتفاق لدى عودتهم، بحسب "رويترز".

وذكر أنه يتوقع أن تتوصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران إلى اتفاق بشأن تمديد اتفاق التفتيش على أنشطة إيران النووية الذي ينتهي في 24 يونيو/ حزيران.

وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل/ نيسان للتوصل إلى خطوات يتعين على إيران والولايات المتحدة اتخاذها فيما يتعلق بالأنشطة النووية والعقوبات للعودة إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي.