قطارات الشحن الصينية تقوم بـ 40 ألف رحلة إلى أوروبا

أصبحت قطارات الشحن الصينية إحدى طرق النقل البري المهمة، التي تقطع آلاف الكيلومترات عبر عدة دول للوصول إلى محطتها الأخيرة في الدول الأوروبية، التي نقلت إليها بضائع بمليارات الدولارات خلال السنوات الماضية.

ويرجع تاريخ انطلاق أول رحلة قطار شحن من الصين إلى أوروبا إلى عام 2016، بحسب تقرير عن قطارات الشحن الصينية نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد.

إجمالي عدد الرحلات لقطارات الشحن بين الصين وأوروبا يتجاوز 40 ألفاhttps://t.co/HKZCeJ1upd — CGTN Arabic (@cgtnarabic) June 20, 2021

وتقول الشبكة، إن عدد رحلات قطارات الشحن منذ يونيو/ حزيران 2016، حتى الآن وصل إلى 40 ألف رحلة.

وتابعت: "هذا العدد الضخم من رحلات قطارات الشحن خلال تلك الفترة أنشأ قناة نقل برية جديدة بين الصين والدول الأوروبية".

ولفتت الشبكة إلى أن إجمالي قيمة ما تم نقله من بضائع بواسطة قطارات الشحن الصينية المتجهة إلى أوروبا وصل إلى نحو 200 مليار دولار أمريكي.