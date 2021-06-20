صحف غربية: بوتين يحظى بشعبية أكثر من بايدن بين الأمريكيين

أظهر استطلاع جديد للرأي أجري في أمريكا بالتزامن مع القمة التي عقدها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، قبل أيام، أن الرئيس الروسي أكثر شعبية بين الجمهوريين من الرئيس جو بايدن.

ووجد استطلاع أجرته صحيفة "The Economist"، نشرت نتائجه عشية القمة التي جمعت الرئيسين بوتين وبايدن، والذي شارك فيه أكثر من 1500 مواطن أمريكي، أن 18% من الجمهوريين لديهم وجهة نظر إيجابية عن بوتين بينما كان لدى 14% فقط وجهة نظر مماثلة لرئيسهم جو بايدن.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية هذه النتائج، حيث علق القراء على نتائج الاستطلاع التي جاءت في التقرير.

وكتب مستخدم يحمل اسما مستعارا "YaGotMe": "لنكن صادقين: بوتين زعيم أكثر نجاحًا، إنه هادئ تمامًا. لذلك هو متقدم كثيرًا على رئيسنا النائم"، على حد وصفه.

وعلق آخر قائلا: "لقد وضع بوتين نقطة على أمريكا بسبب موقفها المتآمر تجاه حركة حياة السود مهمة، بالإضافة إلى حقيقة أن الفوضى (في أمريكا) مرت دون عقاب".

وأشار حساب يحمل اسم "هوك 85" رأيه قائلا: "من السهل حقيقة أن نصدق هذه النتائج، لأن تصنيف بايدن صفر بين الجمهوريين وهو ليس مرتفعًا أيضا بين الديمقراطيين".

وقال مستخدم يحمل اسم "NM gal"، معلقا على مؤتمر بوتين الصحفي: "إن ما فعله بوتين ونجح به هو فضح نفاق أمريكا. كان من الممتع مشاه بوتين يرد على أسئلة الصحفيين دون تحضير مسبق لمدة ساعة كاملة، مع نظرة قوية وواثقة، صدقوني أنا لست مؤيدا لسياسات بوتين وروسيا".