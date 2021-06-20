التلفزيون الإيراني يعلن عن إغلاق طارئ لمحطة بوشهر النووية

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، إغلاق منشأة بوشهر النووية بشكل طارىء، مشيرا إلى حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المسؤول في شركة الطاقة الكهربائية الحكومية الإيرانية، غلام علي رخشانيمهر، قوله إن "إغلاق محطة بوشهر بدأ أمس السبت، وسيستمر ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام"، مشيرا إلى إمكانية حدوث انقطاع في التيار الكهربائي.

وأكد أن توقف محطة بوشهر النووية 3 أيام سيؤدي إلى نقص الإنتاج الكهربائي بمقدار 1000 ميغاوات.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.

وكانت إيران، قد قالت في مارس/ آذار الماضي إن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم القدرة على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا، بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.