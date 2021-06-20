بايدن يلتقي الرئيس الأفغاني تأكيدا على الشراكة بين أمريكا وأفغانستان

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستقبل الرئيس الأفغاني، أشرف غني، يوم الجمعة المقبل.

السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، أوضحت أن الزيارة تؤكد على الشراكة الدائمة والقائمة بين البلدين.

وأضافت بساكي، أن أمريكا تعمل مع الحكومة الأفغانية من أجل عدم تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.

واعتبرت بساكي أن الجماعات الإرهابية تشكل تهديدا للوطن الأمريكي.

وتستعد الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من أفغانستان، وسحب آخر قواتها هناك.

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001، التي قادت واشنطن للإطاحة بنظام "طالبان".