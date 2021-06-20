الطاقة الذرية الإيرانية: خلل فني وراء الإغلاق الطارئ لمحطة بوشهر

طهران- سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان إنه "بعد حدوث خلل فني في محطة بوشهر للطاقة وبعد إخطار مسبق لوزارة الطاقة، تم إغلاق هذه المحطة مؤقتًا وفصلها عن شبكة الكهرباء الوطنية".

وأشارت إلى أنه "من المؤكد أنه بعد إصلاح الخلل الفني وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم إعادة وصل هذه المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية وتعود لإنتاج الطاقة الكهربائية كما كانت في السابق".

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، أن محطة بوشهر للطاقة النووية توقفت بشكل طارئ عن العمل.

ونقل التلفزيون الإيراني عن رخشاني مهر، نائب منسق شركة "توانير" لإنتاج وتوزيع الكهرباء في إيران، قوله: "مع الخروج الطارئ منذ ثلاثة أيام لمحطة الطاقة النووية بوشهر، فإننا نواجه منذ يوم أمس انخفاضًا قدره 1000 ميغاوات في إنتاج الكهرباء".

وأضاف أن "إغلاق محطة الطاقة النووية في بوشهر سيستمر لعدة أيام لإصلاح خلل فني فيها".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.

وكان مسؤولون إيرانيون، قد حذروا في آذار/مارس الماضي من أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم القدرة على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا، بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.