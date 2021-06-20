إيران: الكثير من نصوص الاتفاق النووي "جاهزة" ونحن على وشك الانتهاء

أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني/ عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن الأطراف المجتمعة في فيينا من أجل مناقشة العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني على وشك الانتهاء من العمل عليه، لكنه كشف عن مرحلة لن تكون سهلة.

وقال عراقجي، في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا: "نحن على وشك الانتهاء من العمل، لكن المسار المتبقي لن يكون سهلاً".

وبحسب تصريحات عراقجي، التي نقلتها وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فإن التقدم في المفاوضات كان "جيدا نسبيا"، لأن الكثير من نصوص الاتفاق أصبحت "جاهزة الآن".

وبين عراقجي أن ما تبقى من النصوص غير الجاهزة "معالمها على الأقل واضحة ومحددة للغاية"، وهي تجسد صورة من الخلافات والمرحلة التي تمر بها هذه المفاوضات. "وهذا يساعد صانعي القرار على اتخاذ القرار الصحيح".

وقال عراقجي: "قطعنا شوطا طويلا حتى الآن ونقترب من نهاية العمل، لكن باقي المسار لن يكون سهلاً".

وعبر عراقجي عن أمله من التوصل إلى اتفاق تريده بلاده ويلبي تطلعاتها "إذا كان بإمكان الأطراف الأخرى اتخاذ قراراتهم".

ونوه عراقجي إلى أن موقف بلاده لم يتغير، وقال: "نريد رفع جميع إجراءات الحظر الأميركية والتحقق منها، ومن ثم تعود إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي"، مبينا أن ثقل المشاكل التي تم حلها كبيرا.