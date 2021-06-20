المعهد الهندي للعلوم الطبية: الموجة الثالثة من جائحة كورونا لا مفر منها

قال المعهد الهندي للعلوم الطبية، إن موجة كورونا الثالثة في الهند لا مفر منها.

وأشار مدير المعهد، رانديب غوليريا، لقناة NDTV الهندية، والتي نقلت عنها وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن خلال 6 أو 7 أسابيع تتعرض الهند لموجة ثالثة من فيروس كورونا.

وأكد غوليريا، أن الموقف وقت الموجة الثالثة، تحدده سلوكيات المواطنين والتزامهم.

واعتبر مدير المعهد أن قيام البعض في ولايات هندية برفع قيود كورونا، يؤكد عدم التعلم من الدرس الذي حصل مؤخرا في الهند.

وكانت الهند تسجل ما يقرب من 300 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا حتى 17 مايو الماضي، قبل أن تبدأ الأرقام في التراجع.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بوباء "كوفيد-19"، إذ تجاوز العدد الإجمالي من الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة في الهند في مارس العام الماضي، 29,8 مليون حالة، وتعافى أكثر من 28,7 مليون شخص، فيما توفي أكثر من 386 ألف شخص.