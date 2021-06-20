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    احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020

    قتيل و6 مصابين إثر إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

    © Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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    شهدت مدينة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، اليوم الأحد، حادث إطلاق نار أسفر عن مصرع شخص وإصِابة ستة آخرين.

    ونقلت صحيفة "ذا هيل" عن إدارة شرطة أوكلاند، أن الحادث أسفر عن خمسة ضحايا رجال تتراوح أعمارهم بين 16 و27 عامًا، وامرأتين بالغتين، توجهت إحداهما إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج من إصابتها بطلق ناري.

    احتجاجات خارج قسم الشرطة التابع لمركز بروكلين، بعد إطلاق شرطة مينيابوليس النار على شاب من أصل أفريقي، دونت رايت، عمره 20 عاما، مينيسوتا، الولايات المتحدة 11 أبريل 2021
    © AFP 2021 / Kerem Yucel
    ضحية جديدة في حادثة إطلاق نار من قبل الشرطة في الولايات المتحدة... فيديو
    وأوضحت الشرطة أن أحد الضحايا الرجال، توفي في وقت لاحق في المستشفى متأثرا بإصابته، مشيرة إلى انه يبلغ من العمر 22 عامًا وهو من سكان مدينة سان فرانسيسكو، فيما استقرت حالة المصابين الستة الآخرين.

    وأعلنت الشرطة إلقاء القبض على رجلين مسلحين شوهدا يفران من المنطقة، فيما لم يذكر المسؤولون مزيدا من التفاصيل حول مشتبه بهم.

    في سياق آخر، قتل شخص وأصيب آخر باصطدام شاحنة في مسيرة لمثليي الجنس في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

    وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الشاحنة بدت مشاركة في الموكب أمس السبت، ولم يتضح بعد ما إذا كان هذا الهجوم متعمدا أم حادثا.

    ونقلت الوكالة عن المحقق في الشرطة علي أدامسون أن المسؤولين يقومون بتقييم كل الاحتمالات.

    ووقع حادث الاصطدام مع انطلاق مسيرة ومهرجان "ويلتون مانورز ستونوول برايد" للمثليين والمتحولين جنسيا في بلدة بالقرب من فورت لودرديل.

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