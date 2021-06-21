باشينيان يعلن فوزه في الانتخابات البرلمانية في أرمينيا

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، الأحد.

موسكو – سبوتنيك. وقال باشينيان في كلمة بُثت في صفحته على فيسبوك، "الشعب الأرميني أعطى حزبنا التفويض لحكم البلاد".

ووضعت استطلاعات الرأي الحزبين في مستوى متقارب للغاية في الانتخابات المبكرة التي دعت إليها الحكومة لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد خسارة قوات تنحدر من عرق الأرمن حربا استمرت ستة أسابيع ضد أذربيجان العام الماضي، وتخليها عن أراض في إقليم ناجورنو قرة باغ وحوله.

ويتعرض باشينيان لضغوط منذ ذلك الحين مع استمرار احتجاجات في الشوارع تطالبه بالتنحي لمسؤوليته عن اتفاق السلام الذي أنهى الحرب.

وبموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه روسيا، استعادت أذربيجان السيطرة على الأراضي التي خسرتها في حرب نشبت أوائل التسعينيات.