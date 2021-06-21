الهند تبدأ تطعيم بلقاح كوفيد-19 لجميع البالغين

تبدأ الهند، اعتبارا من اليوم الاثنين، برنامج تطعيم اللقاح المضاد لكوفيد-19 لجميع البالغين مجانا.

وبالرغم أن الهند هي أكبر منتج للقاحات في العالم، فإن برنامج تطعيم اللقاح يجري فيها ببطء.

فخلال 156 يوما على بدأ حملة التلقيح، تلقى حوالي 20 بالمئة من السكان اللقاح، لكن فقط حوالي 3.7 بالمئة منهم تلقوا الجرعتين من اللقاح.

ومن المفترض أن تقوم الحكومة الهندية بشراء 75 بالمئة من اللقاحات التي يتم تصنيعها في الهند، وتوزعها على الولايات الأخرى في البلاد.

أما الـ25 بالمئة الباقية فتتمكن الولايات والمراكز الطبية الخاصة من شرائها.

ويذكر أنه منذ 16 يناير/كانون الثاني، عندما بدأت السلطات الهندية حملة التلقيح، وحتى 30 أبريل/نيسان، وزعت الحكومة الهندية اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد مجانا. وخلال هذه الحملة، تلقى اللقاح الأطباء والكادر الصحي، عناصر الشرطة والطوارئ، والأشخاص البالغين من العمر فوق الـ45 عاما.