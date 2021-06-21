وزير الخارجية الأفغاني: أفغانستان ترحب بوجود تركيا في البلاد

قال وزير الخارجية الأفغاني، حنيف أتمار، إن أفغانستان ترحب بالدعم التركي، بما في ذلك ضمان أمن مطار كابول.

جاء ذلك من خلال مقابلة أجراها وزير الخارجية الأفغاني مع قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية. وسأل مقدم البرنامج الدبلوماسي عن مدى ارتباط السلطات الأفغانية بـ "وجود تركي أوسع، والمشاركة في شؤون أفغانستان"، فأجاب أتمار: "نحن نرحب بهذا وندعمه، نعتقد أنه سيكون مهمًا لاستمرار الدعم لأفغانستان من تركيا وحلف شمال الأطلسي والمجتمع الدولي".

وشدد على أن "تواجد تركيا سيكون مهمًا للمجتمع الدبلوماسي في كابول، وكذلك بالنسبة المساعدة الدولية لأفغانستان".

في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الأفغاني إلى أن تركيا ستكون "الدولة الرائدة في توفير مطار كابول"، مضيفا أنها "ستكون قادرة على طلب مساعدة إضافية من أعضاء الناتو، بما في ذلك المجر".

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وقال أتمار: "سنكون ممتنين لأي مساعدة تقدمها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركائنا الإقليميين، بما في ذلك تركيا"، منوها إلى أن كل هذا سيتم تحديده، وسيتم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بالوضع بعد الانسحاب، من القوات (يقصد التحالف)".

في وقت سابق من يونيو/حزيران، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن تركيا تخطط لإبقاء مطار كابول آمنًا بعد انسحاب الولايات المتحدة.

وبحسبه، تحدث رئيسا البلدين، جو بايدن وطيب أردوغان، عن ذلك في اجتماع هذا الأسبوع.

في ذلك قال زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان، ومدير القسم الثاني لآسيا في وزارة الخارجية الروسية: إن "خطط تركيا تنتهك الاتفاقات مع طالبان".

كما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار سابقا، عرضت أنقرة توفير الأمن لمطار كابول في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، رهنا بعدد من الشروط التي طرحتها.