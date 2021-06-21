خبير: نتائج الانتخابات الأرمينية لا تعكس الواقع الحقيقي في البلاد

علق الخبير في الشؤون الأرمينية، ستانيسلاف تكاتشينكو، على نتائج الانتخابات البرلمانية التي حصلت في أرمينيا، معتبرا أن "فوز حزب رئيس وزراء أرمينيا السابق نيكول باشينيان يعد مفاجأة والأرقام لا تعكس الوضع الحقيقي في البلاد".

وقال الخبير تكاتشينكو خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كان من المتوقع أن يكون باشينيان هو الأول، لكن قلة من الخبراء اعتقدوا أنه سيربح أكثر من 40٪ فاستطاع حزبه إحراز أكثر من 50٪، بالطبع ، أمر غير متوقع".

وأضاف الخبير قائلا إن "هناك عدة تفسيرات لذلك، أبرزها عامل الهزيمة في الحرب والرغبة البديهية والنفسية للناس عدم إلحاق هزيمة أخرى للحكومة القائمة".

وتابع قائلا: "العامل الثاني هو أن قلة قليلة من الناس جاءت إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي التصويت كان لصالح الحزب الحاكم".

وخلص الخبير قائلا: "الوضع لا يعكس الحالة الحقيقية للأمور في أرمينيا، على الرغم من أنه من الواضح في الوقت الحالي أن باشينيان هو السياسي الأكثر نفوذاً في أرمينيا، ولكن لا يزال من السابق لأوانه الحديث عن انتصاره".

وأعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، فوزه في الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها البلاد، الأحد.

وقال باشينيان في كلمة بُثت في صفحته على فيسبوك، "الشعب الأرميني أعطى حزبنا التفويض لحكم البلاد".