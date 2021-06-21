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    رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

    رئيس الوزراء اليوناني: اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر نموذج يحتذى به

    © AFP 2021 / Andreas Solaro
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    قال رئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، يعتبر نموذجا يحتذى به من الجميع.

    وأعرب المسؤول اليوناني خلال لقائه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة مصر وحسن الاستقبال، بحسب بيان رسمي نشرته صحيفة "الشروق" المصرية.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القصر الرئاسي في الخرطوم، السودان، 6 مايو 2021
    © AP Photo
    السيسي يؤكد تضامن مصر مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها وحقوقها شرق المتوسط

    وأشار ميتسوتاكيس، إلى أن العلاقات الإيجابية بين مصر واليونان حاليا في أفضل صورها، مؤكدا أنه لاحظ التطور الملحوظ الذي طرأ عليها خلال السنوات الماضية، وروابط الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين.

    وأوضح أنه ناقش مع السيسي الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، مطالبا بضرورة احترام المواثيق الدولية وحقوق دول المنطقة.

    ولفت إلى أنه ينبغي أن يكون البحر المتوسط رابطًا للتقريب بين الشعوب وليس للتفريق بينهم، مضيفا أن اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان نموذج يحتذى به في هذا الأمر.

    وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد قال خلال لقائه المسؤول اليوناني، إن العلاقات بين مصر واليونان نموذج للتعاون والتكامل على المستوى الإقليمي، لافتا إلى أنها تطورت بشكل ملحوظ في جميع المجالات خلال الأعوام الماضية.

    وفي مؤتمر صحفي اليوم الاثنين مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد السيسي موقف مصر الثابت في منطقة شرق البحر المتوسط خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشددا على التضامن مع اليونان ضد ما يهدد سيادتها، في إشارة إلى تحركات تركيا.

    وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بشكل كبير العام الماضي، عندما بدأت تركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياه، تقول اليونان إنها تابعة لها؛ في وقت أعلن الجانبان فيه، تداخل المناطق الاقتصادية الخالصة لكليهما.

    وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز في شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من جانب اليونان وقبرص ومصر؛ فيما تقول أنقرة إنها تعمل على استغلال موارد الطاقة في مناطقها الاقتصادية الخاصة.

    وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، أهمية الحوار مع اليونان، زميلة بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحل القضايا الثنائية، فضلا عن التضامن بين الدول الأعضاء في الحلف.

    وقال أردوغان في رسالة موجهة لجلسة ضمن اجتماعات قادة الحلف في بروكسل، " أثق بأن إحياء الحوار مع جارتنا وحليفتنا اليونان يساهم في حل القضايا الثنائية ويخدم استقرار وازدهار المنطقة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    اتفاقية ترسيم الحدود البحرية, ترسيم الحدود البحرية, مصر, الحكومة اليونانية, اليونان
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