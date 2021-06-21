لافروف: من المبكر الحكم على تأثير انتخابات أرمينيا في قره باغ

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن الانتخابات في أرمينيا جرت للتو، ويجب علينا انتظار تشكيل الحكومة لفهم كيف يمكن أن تؤثر على الوضع في ناغورني قره باغ.

ورد لافروف على سؤال حول كيفية تأثير الانتخابات على الوضع في قره باغ والمنطقة: "لقد أجريت الانتخابات للتو، ولم يتضح بعد كيف ستؤثر هذه النتائج على تشكيل الحياة السياسية في الظروف الجديدة. دعونا ننتظر حتى تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن موسكو تنطلق من حقيقة أن الاتفاقات الثلاثية الروسية - الأذربيجانية - الأرمينية، التي أنهت الحرب وأطلقت عملية تنسيق التفاعل الاقتصادي، تعمل.

هذا وشهدت أرمينيا في 20 حزيران/ يونيو الجاري، انتخابات برلمانية مبكرة شارك فيها 21 حزبا وأربع كتل، وفاز حزب القائم بأعمال رئيس الوزراء نيكول باشينيان "العقد المدني"، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، بنسبة 53.92%، وفازت كتلة "أرمينيا" بزعامة الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بنسبة 21.04%.

وجاء في المرتبة الثالثة كتلة "لدي شرف" التي يتزعمها الرئيس الأرمني السابق سيرج سركسيان بنسبة 5.23%. وعلى الرغم من أنه لم يحصل على نسبة 7% المطلوبة من الأصوات، وفقًا للتشريع، فإنه سيدخل البرلمان، لأن وجود ثلاث قوى سياسية على الأقل أمر إلزامي في الهيئة التشريعية.