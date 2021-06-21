العمل على زيادة الارتفاع المداري لمحطة الفضاء الدولية

ولإنجاز هذه المهمة، يتم استخدام المحركات "Progress MS-16"، فيما تستعد محطة الفضاء الدولية لوصول المركبة الفضائية "سويوز إم إس19"

وفقًا لتقارير قناة "Izvestia TV" سيصل طاقم فيلم "التحدي" إلى المحطة، الذي يستعد لالتقاط أول صورة فنية من الفضاء.

وبعد التصحيح الجاري، سيكون متوسط ​​ارتفاع مدار المحطة حوالي 420.26 كم فوق سطح الأرض.

وأعلنت وكالة الفضائية الأمريكية "ناسا"، في شهر مارس/ آذار الماضي، عن رمي منصة تحوي مدخرات غير ضرورية قديمة تزن 2.5 طن، من متن محطة الفضاء الدولية بمساعدة روبوت (جهاز آلي) وتم بث العملية على الموقع الرسمي لناسا.

وأصبحت المنصة التي تحتوي مدخرات غير ضرورية والتي تزن 2.5 طن أثقل نفايات يتم إلقاؤها من المحطة. وبمرور الوقت، ستخرج من المدار وتحترق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي للأرض.