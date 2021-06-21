عقوبات أمريكية ضد 16 مواطنا من بيلاروس من بينهم المتحدثة باسم الرئاسة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، فرض عقوبات ضد 16 شخصا من مواطني بيلاروس، بالإضافة إلى خمس مؤسسات.

واشنطن - سبوتنيك. وطالت العقوبات لجنة أمن الدولة البيلاروسية والإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد بوزارة الداخلية، وقوى الأمن الداخلي، وسجن مينسك لعزل المجرمين في شارع أكريستين.

كما طالت العقوبات المتحدثة باسم الرئاسة البيلاروسية - ناتاليا إيسمونت ورئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البيلاروسي ناتاليا كوتشانوفا، وقائد القوات الخاصة بلجنة أمن الدولة "الكي جي بي" بيلاروسيا "ألفا" سيرغي زوبكوف، وقائد شرطة مينسك ميخائيل غريب ونائب وزير العدل في بيلاروسيا سيرغي كالينوفسكي.

و أُدرج المدعي العام لبيلاروس، أندريه شفيد، في قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض أولى العقوبات ضد بيلاروس في شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي، والتي شملت 40 شخصاً، فيما شملت المجموعة الثانية من قائمة العقوبات الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو و 14 شخصا، وذلك عقب احتجاجات عمت البلاد في شهر آب/أغسطس 2020 بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن فوز الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو، في الانتخابات الرئاسية، وحصوله على ما يقرب 80 في المئة من الأصوات.

في وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعيد فرض العقوبات ضد الشركات البيلاروسية في الثالث من حزيران/يونيو الجاري بسبب أوضاع حقوق الإنسان في الجمهورية.

ووفقا لما نشرته وزارة الخزانة الأمريكية، فإن العقوبات ستطال تسع شركات في قطاع البتروكيماويات كانت مدرجة سابقًا في قائمة العقوبات، أبرزها شركة "بيلنفطخيم" وفرعها الأمريكي، شركة "بيلشينا"، و"غرودنو أزوت". واعتبرت شركة النفط البيلاروسية "بيلنفطخيم" هذه الخطوة لا أساس لها ولا آفاق لها.