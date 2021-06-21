تسجيل
17:24 GMT21 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة مسيرة تابعة لحركة حماس، غزة، قطاع غزة، فلسطين ديسمبر 2020

    إسرائيل تعلن نجاح سلسلة تجارب لاعتراض الطائرات المسيرة بأشعة الليزر

    © AFP 2021 / MAHMUD HAMS
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1048003091_0:121:2047:1272_1200x675_80_0_0_0cda8e974a524efe9c09b466f68da2dc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106211049316509-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1/

    أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها أتمت بنجاح سلسة تجارب على منظومة دفاعية جديدة تعمل على اعتراض الطائرات المسيرة بأشعة الليزر.

    القدس – سبوتنيك. وأجرت وزارة الدفاع هذه التجربة الناجحة بالتعاون مع شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلي "إلبيت". ووفقا للبيان المشترك فإن "قسم الأبحاث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع نجح بالتعاون مع القوات الجوية الإسرائيلية وشركة (أنظمة إلبيت) بإجراء سلسلة من التجارب لاعتراض العديد من الطائرات بدون طيار باستخدام نظام سلاح ليزر عالي الطاقة محمول جوا، وتم اعتراض الطائرات المسيرة في نطاقات واسعة وعلى ارتفاعات مختلفة".

    القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، عسقلان، فلسطين 15 مايو 2021
    © REUTERS / AMIR COHEN
    الجيش الإسرائيلي يكشف سرا جديدا عن علاقة حماس بوقف عمل "القبة الحديدية"

    وعقب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على هذه التجارب قائلا، بحسب البيان، "لقد اقتربنا اليوم إلى معلم هام بتطوير قدراتنا الدفاعية المتعددة المستويات، هذه تجارب هامة من حيث الفعالية والتكلفة والقدرات الدفاعية، نظام الليزر سيضيف مستوى جديدا من الحماية على نطاقات أكبر وفي مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات".

    وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن "سلسلة الاختبارات أجريت بإشراف قسم الأبحاث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع، تم خلالها تثبيت نظام ليزر عالي الطاقة على طائرة مسيرة وتم اختبارة في عدة سيناريوهات. هذا النظام نجح بتدمير كافة الطائرات المسيرة التي تم إطلاقها خلال الاختبار".

    وأضاف وزارة الدفاع: "تعتبر قدرة اعتراض وتدمير التهديدات المحمولة جوا رائدة وتوفر تغييرا استراتيجيا في قدرات الدفاع الجوي لإسرائيل".

    وأشارت قناة "آي 24 نيوز"، إلى أن "إسرائيل تعتبر من أوائل دول العالم التي حققت وأثبتت قدراتها باستخدام نظام ليزر عالي الطاقة محمول جوا، سلسلة الاختبارات هذه تأتي في إطار برنامج خاص متعدد السنوات لقسم الأبحاث والتطوير في وزارة الأمن".

    وتتميز طريقة الاعتراض المحمولة جوا بالعديد من المزايا، بما يشمل التكلفة المنخفضة للاعتراض والقدرة على الاعتراض الفعال للتهديدات بعيدة المدى على ارتفاعات عالية بغض النظر عن الظروف الجوية، وقدرة الدفاع عن مناطق شاسعة.

    انظر أيضا:

    إعلام: المقاومة تسقط طائرة مسيرة إسرائيلية غرب غزة.. فيديو
    الجيش الإسرائيلي: أسقطنا طائرة مسيرة عند الحدود مع الأردن
    إسرائيل: أسقطنا طائرة مسيرة أرسلتها إيران من سوريا أو العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حصاد البطيخ في بيت لاهيا
    فاكهة الموسم... حصاد البطيخ في قطاع غزة
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك