إسرائيل تعلن نجاح سلسلة تجارب لاعتراض الطائرات المسيرة بأشعة الليزر

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها أتمت بنجاح سلسة تجارب على منظومة دفاعية جديدة تعمل على اعتراض الطائرات المسيرة بأشعة الليزر.

القدس – سبوتنيك. وأجرت وزارة الدفاع هذه التجربة الناجحة بالتعاون مع شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلي "إلبيت". ووفقا للبيان المشترك فإن "قسم الأبحاث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع نجح بالتعاون مع القوات الجوية الإسرائيلية وشركة (أنظمة إلبيت) بإجراء سلسلة من التجارب لاعتراض العديد من الطائرات بدون طيار باستخدام نظام سلاح ليزر عالي الطاقة محمول جوا، وتم اعتراض الطائرات المسيرة في نطاقات واسعة وعلى ارتفاعات مختلفة".

وعقب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على هذه التجارب قائلا، بحسب البيان، "لقد اقتربنا اليوم إلى معلم هام بتطوير قدراتنا الدفاعية المتعددة المستويات، هذه تجارب هامة من حيث الفعالية والتكلفة والقدرات الدفاعية، نظام الليزر سيضيف مستوى جديدا من الحماية على نطاقات أكبر وفي مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات".

وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن "سلسلة الاختبارات أجريت بإشراف قسم الأبحاث والتطوير الدفاعي في وزارة الدفاع، تم خلالها تثبيت نظام ليزر عالي الطاقة على طائرة مسيرة وتم اختبارة في عدة سيناريوهات. هذا النظام نجح بتدمير كافة الطائرات المسيرة التي تم إطلاقها خلال الاختبار".

وأضاف وزارة الدفاع: "تعتبر قدرة اعتراض وتدمير التهديدات المحمولة جوا رائدة وتوفر تغييرا استراتيجيا في قدرات الدفاع الجوي لإسرائيل".

وأشارت قناة "آي 24 نيوز"، إلى أن "إسرائيل تعتبر من أوائل دول العالم التي حققت وأثبتت قدراتها باستخدام نظام ليزر عالي الطاقة محمول جوا، سلسلة الاختبارات هذه تأتي في إطار برنامج خاص متعدد السنوات لقسم الأبحاث والتطوير في وزارة الأمن".

وتتميز طريقة الاعتراض المحمولة جوا بالعديد من المزايا، بما يشمل التكلفة المنخفضة للاعتراض والقدرة على الاعتراض الفعال للتهديدات بعيدة المدى على ارتفاعات عالية بغض النظر عن الظروف الجوية، وقدرة الدفاع عن مناطق شاسعة.