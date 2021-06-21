أردوغان: فتحنا بابا جديدا مع واشنطن وتوصلنا لتفاهمات حول أهمية تخطي المشكلات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العلاقات مع الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى "تفاهمات معها حول أهمية تخطي المشكلات بين البلدين".

أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، في كلمة متلفزة، اليوم الاثنين "فتحنا بابا أمام مرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "توصلنا مع الولايات المتحدة الأميركية إلى تفاهم حول عدم وجود أي مشكلة لا يمكن تخطيها".

يتبع...