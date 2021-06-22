كوبا: لقاح "أبدالا" المحلي ضد كورونا فعال بنسبة 92.28%

أعلن "مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية" في كوبا مساء الاثنين، أن "أبدالا"، اللقاح التجريبي، الذي يطوره هذا المختبر الكوبي ضد فيروس كورونا، برهن عن فعالية بنسبة 92.28% في مكافحة كوفيد-19.

موسكو - سبوتنيك. وقال المركز في تغريدة على تويتر، إن "أبدالا، اللقاح الذي يطوره مركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، يظهر فعالية بنسبة 92.28% بعد ثلاث جرعات".

وبلغ هذا اللقاح التجريبي المرحلة النهائية من التجارب السريرية ومن المتوقع أن يحصل في أواخر يونيو/الجاري أو مطلع يوليو المقبل على ترخيص رسمي من السلطات الكوبية باستخدامه.

وجاء الإعلان في وقت تشهد الجزيرة طفرة شديدة من الإصابات بالوباء، ووصلت حصيلة الفيروس فيها منذ بدء تفشيه إلى 1148 وفاة من أصل 166368 إصابة.