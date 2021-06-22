دراسة جديدة تحذر من مخاطر انخفاض مستويات الأوكسجين في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم

كشف فريق بحث صيني مؤخرا عن المخاطر الناتجة عن انخفاض مستويات الأوكسجين في المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم، مما أثار مخاوف بشأن صحة الناس وإمكانات التنمية المستدامة في المدن الكبرى.

وقام فريق بحث من جامعة لانتشو بالتحقيق في أرصدة الأوكسجين والمخاطر ذات الصلة في 391 مدينة في جميع أنحاء العالم يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة وقد درس أفراد الفريق مؤشر الأوكسجين، نسبة استهلاك الأوكسجين إلى إنتاجه.

وقال هوانغ جيان بينغ، رئيس فريق البحث من كلية علوم الغلاف الجوي في جامعة لانتشو، إن نتائج الدراسة تظهر أن المناطق الحضرية العالمية، التي تغطي 3.8 في المائة من سطح الأرض، شكلت ما يقرب من 39 في المائة من استهلاك الأوكسجين الأرضي خلال الفترة بين عامي 2001 و2015.

وتشير التقديرات إلى أن 75 في المائة من المدن التي يزيد عدد سكانها على 5 ملايين نسمة لديها مؤشرات أكسجين تزيد على 100.

وكشفت الدراسة أيضا أن الكثافة السكانية المرتفعة والتوسع الحضري واسع النطاق لا يزيدان من استهلاك الموارد الطبيعية فحسب، بل يقللان أيضا من استقرار النظام الإيكولوجي.

وقال هوانغ "من الجدير بالذكر ان الناس الذين يعيشون في المدن الكبيرة ذات مؤشر الأوكسجين المرتفع للغاية قد يتعرضون لنقص الأكسجة الشديد في الطقس الهادئ للغاية". وأضاف : "تحذر نتائج الدراسة من أن بيئة نقص الأوكسجين على المدى الطويل ستجلب ضررا كبيرا لسكان الحضر. كما أنه مع نقص الأوكسجين، قد يواجه سكان المناطق الحضرية وقوع متكررا لموجات الحرارة المرتفعة وسحب المياه الشديد".

وقد نشرت نتائج الدراسة في مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا".