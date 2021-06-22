زعيم يتوعد الممتنعين من شعبه: سأعطيكم لقاح الخنازير

توعد زعيم دولة المواطنين الذين يرفضون التطعيم ضد فيروس "كورونا" بإعطائهم لقاح الخنازير، والقضاء عليهم.

وقال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، في كلمة له: "إذا لم يتم تطعيمكم، غادروا الفلبين. اذهبوا إلى الهند أو إلى مكان ما في أمريكا، ولكن طالما أنتم هنا وتعتبرون حاملين محتملين للفيروس، قوموا بتطعيم أنفسكم. إن كنت لا تريد التطعيم، سأحتجزك وأقوم بتطعيمك.. أنتم آفات، فيما نحن نعاني بالفعل، تزيدون أنتم الوضع سوءا"، وذلك حسب " شبكة CNN ".

وهدد دوتيرتي، بالاتصال بوزارة الداخلية والحكم المحلي لإعداد قوائم بالأشخاص الذين يمتنعون عن التطعيم، معتبرا الأشخاص الذين لا يرغبون في التطعيم أغبياء، لأن بإمكانهم السفر من مكان إلى آخر ونقل الفيروس والتسبب في عدوى الآخرين.

وقال: "أنتم يا من ترفضون التطعيم، سأعطيكم لقاح الخنازير، الإيفرمكتين. سيقتل بالفعل الفيروس ويقتلكم معه".

وتعتبر الفلبين ثاني دولة من حيث عدد الإصابات والضحايا بفيروس "كورونا" المستجد في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا، مع أكثر من 1.2 مليون حالة إصابة و20722 حالة وفاة.