إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ نهاية أبريل

وقالت الوزارة، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت 125 إصابة يوم أمس غالبيتهم من تلاميذ المدارس، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وارتفع عدد المرضى الذين في حالة حرجة بشكل طفيف وبلغ 25 شخصا، منهم 18 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي. وحتى الآن، أدى تفشي وباء كورونا في إسرائيل إلى وفاة 6428 شخصا .

وكانت معدلات الإصابة بالوباء قد انخفضت بشكل كبير مع تطعيم أكثر من نصف عدد الإسرائيليين، إلا أنها عاودت الارتفاع على خلفية تفشي السلالة الهندية من الفيروس.

وقال موقع "واللا" العبري إن من بين المصابين الجدد 78 طالبا، وسبعة أعضاء هيئة تدريس، مضيفا "يأتي الارتفاع في الإصابات بعد شهور من التراجع الكبير، في أعقاب تفشي سلالة الكورونا الهندية".

ولفت إلى أن وزارة الصحة قررت توسيع حملة التطعيم بين الأطفال من سن 12 إلى 15 عاما.

من جانبها، قالت قناة "كان" الرسمية، إن إجمالي المصابين الحاليين في إسرائيل تجاوز الـ 400 حالة، 90% منهم بالسلالة الهندية، أصيبوا بعد عودة إسرائيليين من دول تمثل بؤر تفشي للوباء.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة قدرت أن 40% من الإصابات الحالية سبق وتلقوا جرعتي التطعيم ضد كورونا، ما يثير علامات استفهام حول مدى فاعلية اللقاحات في مواجهة السلالة الهندية.

وتدرس إسرائيل حال استمر مؤشر تصاعد الإصابات إعادة فرض الكمامات في الأماكن المغلقة والتي سبق وألغت إلزامية ارتدائها منتصف الشهر الجاري.