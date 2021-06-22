إيطاليا تلغي الكمامات في الأماكن المفتوحة بعد تطعيم 52% من المواطنين بلقاح كورونا

تعمل الحكومة الإيطالية على إلغاء استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة مع تراجع أرقام الإصابات بفيروس كورونا.

وسيكون يوم 28 يونيو/ حزيران هو الأول لتطبيق عدم الإلزام باستخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة، حسب وكالة رويترز.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تخفف الحكومة الإيطالية في إجراءات كورونا، في السينما والمطاعم، كما أنه أصبح من المسموح التنقل بحرية بين مناطق عدة في البلاد.

وحتى الآن تم تطعيم 26% من الإيطاليين بجرعتين من لقاح كورونا، و52 % بجرعة واحدة.

وكانت الكمامات إلزامية في إيطاليا منذ أكتوبر العام الماضي، وهي مطلوبة حتى الآن في الأماكن المغلقة.