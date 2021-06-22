مسؤول إيراني يكشف توقعاته للعلاقات مع أمريكا في فترة حكم رئيسي

كشف حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني، توقعاته حول السياسة الخارجية للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى ما يتوجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فعله.

وقال عبد اللهيان، خلال حوار مع " شبكة CNN " الأمريكية: "سياسة رئيسي الخارجية ستكون سياسة خارجية متوازنة مع التركيز على جميع الدول، مع خطاب منطقي وقوي في نفس الوقت..خطاب قادر على تأمين الحقوق الإيرانية على جميع الجبهات".

ورداً على سؤال حول العلاقات بين إيران والولايات المتحدة خلال رئاسة رئيسي، قال عبداللهيان، إن أمريكا اضاعت الفرص دائما، وهذا الموضوع يعتمد أكثر على سلوك الجانب الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بقرارتهم بشأن العلاقات المستقبلية مع إيران.

وبشأن التباين بين إدارتي ترامب وبايدن، قال: بايدن يريد العودة إلى الاتفاق النووي ولا يجب أن يدرج القضايا الإقليمية أو الصاروخية في هذه القضية، بل يجب التركيز على الاتفاق والالتزام بالعودة إليه.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرحمان فضلي، يوم السبت الماضي، رسميا فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بعد حصوله على 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.

وتأتي انتخابات هذا العام في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي.