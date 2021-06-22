فنزويلا تطالب باسترداد ثمن لقاحات "كوفيد" من برنامج "كوفاكس"

قال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس إن نظام "COVAX" يجب أن يعيد الأموال التي خصصتها له فنزويلا لشراء اللقاحات، وستشتري كاراكاس اللقاحات من روسيا أو الصين.

في وقت سابق، قال الرئيس نيكولاس مادورو إنه يتعين على الحكومة الأمريكية الإفراج الفوري عن أموال فنزويلا المرسلة إلى نظام COVAX لشراء اللقاحات. تم حظر جزء من مدفوعات فنزويلا من قبل البنك.

وقال الوزير متحدثا في منتدى "فالداي" الدولي: "قال COVAX إنه حتى يأتي كل المال، لن يكون هناك لقاح. ولن تصل كل الأموال، لأن الدفعة الأخيرة تم حظرها. دعهم يعيدون الأموال إلينا، وبهذه الأموال سنشتري لقاحا من روسيا أو الصين، أو كوبا، أو بلد آخر".

وأضاف الوزير أن كاراكاس تأمل في أن يفكر العاملون في برنامج COVAX والبنك في الموقف، حيث لا يمكن للفنزويليين شراء اللقاح من خلاله.

وفقًا للوزير، تريد كاراكاس توسيع نطاق مشترياتها من لقاح COVID الروسي وتأمل في استلام دفعة جديدة قريبا.

قال السفير الروسي في كاراكاس سيرغي ميليك باغداساروف إن شحنة من لقاح Sputnik V الروسي وصلت إلى فنزويلا في يونيو.

يذكر أنه منذ عام 2014، فرضت الولايات المتحدة مجموعة واسعة من العقوبات ضد فنزويلا، والتي تتعلق أكثرها إيلاما بقطاعي النفط والصناعات المالية. إجمالاً، نتيجة للعقوبات الأمريكية والأوروبية ضد فنزويلا، تم حجز حوالي 5.5 مليار دولار تخص هذا البلد في البنوك الدولية.