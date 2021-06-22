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    فيروس كورونا في الصين

    كازاخستان ترصد سلالة دلتا من كورونا وآسيا الوسطى تتأهب لموجة ثالثة

    © AFP 2021 / STR
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    حذرت كازاخستان، اليوم الثلاثاء، من أن سلالة دلتا الأسرع انتشارا من فيروس كورونا وصلت إلى عاصمتها، في حين شهدت دول أخرى في آسيا الوسطى ارتفاعات جديدة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، حسب وكالة "رويترز".

    وقال وزير الرعاية الصحية أليكسي تسوي في اجتماع للحكومة، اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة الجديدة في نور سلطان، عاصمة كازاخستان، قفزت بنسبة 40 في المئة الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع السابق.

    وأضاف تسوي أن الفحوص أظهرت أن سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19، التي ظهرت أول مرة في الهند، موجودة في المدينة، وحث الإدارات المحلية على التأهب لارتفاع أعداد الإصابات التي تتطلب دخول المستشفيات وأجهزة تنفس صناعي.

    وسجلت قرغيزستان المجاورة هذا الشهر إصابات يومية بمستويات لم تشهدها منذ عام تقريبا، مما دفع السلطات للتوصية بأن يتحول نصف الموظفين في العاصمة للعمل من المنزل.

    وقالت أوزبكستان، التي شهدت كذلك ارتفاعا في الإصابات اليومية هذا الشهر، إنها ستغلق حدودها مع أفغانستان بسبب تدهور وضع كوفيد-19.

    كما ذكرت طاجيكستان، هذا الأسبوع، أنها رصدت أول حالات إصابة بكوفيد-19 منذ يناير/ كانون الثاني. وقالت الحكومة إنها ستطبق بصرامة إجراءات التباعد الاجتماعي وتشدد الرقابة على الوافدين على رحلات الطيران.

    والمنطقة التي يبلغ إجمالي عدد سكانها نحو 70 مليون نسمة معرضة لخطر موجة تفش جديدة بسبب انخفاض معدلات التطعيم فيها. وقالت كازاخستان، أغنى دول آسيا الوسطى، اليوم إنها استكملت تطعيم نحو تسعة في المئة من سكانها.

    وتشير تقديرات إلى أن أوزبكستان استكملت تطعيم ما بين ثلاثة وأربعة في المئة من السكان، في حين يقل المعدل عن واحد في المئة في قرغيزستان وطاجيكستان الفقيرتين.

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    الكلمات الدلالية:
    فيروس كورونا, كازخستان
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