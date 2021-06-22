مسؤول إيراني: عودة العمل بمحطة بوشهر للطاقة خلال 4 أيام

قال المتحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، إن محطة بوشهر النووية ستعود لشبكة الكهرباء العامة في البلاد في غضون عدة أيام بعد معالجة الخلل الفني الحاصل فيها.

وأوضح مشهدي إن المحطة خرجت من الشبكة، يوم الأحد، بسبب حدوث خلل فني، مضيفا أن الجهود بدأت لمعالجة ذلك الخلل، ومن المحتمل عودتها إلى الشبكة في غضون 4 أيام بعد معالجته، بحسب وكالة "فارس".

وأضاف أن خروج المحطة من الشبكة يقلل الطاقة المولدة بمقدار 1000 ميغاواط، حيث ينبغي اتخاذ إجراءات لإدارة الاستهلاك بصورة أكثر جدية.

وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أكدت إغلاق محطة بوشهر للطاقة جنوبي البلاد مؤقتا.

وقالت المنظمة في بيان إنه "بعد حدوث خلل فني في محطة بوشهر للطاقة وبعد إخطار مسبق لوزارة الطاقة، تم إغلاق هذه المحطة مؤقتًا وفصلها عن شبكة الكهرباء الوطنية".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران عن إغلاق طارئ للمحطة الواقعة في مدينة بوشهر الساحلية جنوبي البلاد.

وكان مسؤولون إيرانيون قد حذروا، في آذار/مارس الماضي، من أن المحطة قد تتوقف عن العمل، لعدم القدرة على شراء قطع غيار ومعدات لها من روسيا، بسبب العقوبات المصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة في 2018.