الاتحاد الأوروبي يمدد آلية مراقبة تصدير اللقاحات حتى نهاية سبتمبر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تمديد آلية مراقبة تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حتى نهاية شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال متحدث باسم المفوضية إن حكومات الاتحاد وافقت على خطة لتمديد آلية لمراقبة صادرات اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 من التكتل، وإمكانية تقييدها، بحسب وكالة "رويترز".

بدوره، اعتبر مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن القرار يمهد لعملية تمديد المفوضية للآلية الاستثنائية رسميا حتى نهاية سبتمبر، التي من المقرر انتهاء سريانها نهاية يونيو/حزيران الجاري.

وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، انشأت المفوضية الآلية التي تهدف إلى الحد من تصدير اللقاحات من شركات الأدوية التي تخالف التزاماتها للاتحاد الأوروبي بشأن الإمدادات.

واستخدم الاتحاد الأوروبي الآلية- التي سمحت بتصدير مئات الملايين من دوله إلى عشرات البلدان في أنحاء العالم- في وقف شحنة واحدة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا كانت عبارة عن 250 ألف جرعة كانت في طريقها إلى أستراليا في مارس/ آذار، وذلك على خلفية تقليص الشركة إمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي.