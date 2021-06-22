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    مترو أنفاق لندن

    ركاب مترو أنفاق لندن يتمتعون بتغطية شاملة للهاتف المحمول في نهاية 2024

    © AFP 2021 / NIKLAS HALLE'N
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    أعلن عمدة لندن، صادق خان، اليوم الثلاثاء، أنه مع حلول نهاية عام 2024، سيتمتع ركاب مترو أنفاق لندن بتغطية هاتف محمول شاملة وقوية، سواء كان ذلك اتصالات أو إنترنت.

    وستكون البداية مع المحطات الشهيرة، مثل توتنهام وأوكسفورد وإيستون وكامدن، التي سيتم تزويدها بالخدمة في نهاية العام المقبل 2022، على أن يتم توسعة التغطية على مراحل خلال الأشهر التالية.

    بعد خلوها من البشر... الفئران تتقاتل داخل محطة مترو في لندن
    © Photo / rai77
    بعد خلوها من البشر... الفئران تتقاتل داخل محطة مترو في لندن
    ويأتي الإعلان بعد أكثر من عام بقليل من توفير تغطية "الجيل الرابع" في النصف الشرقي من خط "جوبيلي" الذي يربط بين ويستمنستر ومدينة كاننغ في مارس/ آذار 2020.

    كما أعلنت هيئة النقل البريطانية أن البنية التحتية القادمة لتغطية الهاتف المحمول ستدعم "الجيل الخامس" وكذلك الرابع.

    وقال عمدة لندن، صادق خان، في بيان رسمي: "لقد وعدت سكان لندن بأنهم إذا أعادوا انتخابي لولاية ثانية، فسأقوم بتوصيل شبكة "الجيل الرابع" عبر مترو الأنفاق، الذي يعمل بالفعل على النصف الشرقي من خط "جوبيلي"، ويسعدني أن أعلن اليوم أنني أفي بهذا الالتزام، وأن الوصول الكامل إلى الإنترنت سيكون متاحا في مترو الأنفاق، والذي سيشمل محطات رئيسية في وسط لندن مثل أكسفورد سيركس ويوستن، والتي من المقرر أن تستفيد منها قبل نهاية العام المقبل".

    ومن أجل تحقيق هذا، سيتم مد أكثر من 2000 كيلومتر من الكابلات داخل الأنفاق والمحطات، فضلا عن توفير تغطية متنقلة لركاب مترو الأنفاق.

    ومن المتوقع أن تستفيد مدينة لندن أيضا من المشروع الجديد، وذلك بتوصيل كابلات الألياف المثبتة في أنفاق مترو لندن بالمباني والبنية التحتية الأخرى، مثل عواميد الإنارة في الشوارع ومحطات الحافلات، مما سيسمح بتركيب أجهزة إرسال صغيرة متنقلة وزيادة التغطية.

    وتقرر توسيع تغطية الهاتف المحمول في مترو أنفاق لندن كعامل جذب لركابه، الذين قل عددهم خلال الأشهر الماضية نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، خوفا من الازدحام، وهو ما ترتب عليه خسائر مالية ضخمة على هيئة النقل البريطانية.

    وفي شهر يونيو/ حزيران الجاري، وافقت الحكومة البريطانية على منح هيئة النقل خطة إنقاذ ثالثة لمواصلة تشغيل خدماتها، الأمر الذي ترتب عليه رفع إجمالي المبلغ إلى أكثر من 5.6 مليار دولار.

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