"طالبان" تقول إن مجندين تابعين للحكومة استسلموا لها على أحد المعابر الحدودية

وأكدت الحركة أن مقاتليها سيطروا على المعبر الحدودي مع طاجكستان، وذلك حسب "سبوتنيك".

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن 14 من مسلحي طالبان قتلوا على إثر غارة جوية أفغانية استهدفت مخبأ لهم بمقاطعة سمنكان شمالي أفغانستان مساء أمس الإثنين.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأمريكية أن وتيرة انسحاب قواتها من أفغانستان قد تتباطأ قليلا، دون التأثير على موعد الانسحاب النهائي في 11 سبتمبر/ أيلول القادم.