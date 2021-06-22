تسجيل
13:49 GMT22 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    غارات إسرائيلية على غزة

    كوريا الشمالية: إسرائيل كيان سرطاني ومدمرة للسلام في الشرق الأوسط

    © REUTERS / MOHAMMED SALEM
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104086/42/1040864280_0:191:3666:2253_1200x675_80_0_0_75fe1e1b7666a4e152a33af306f70116.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106221049327752-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7/

    وصفت كوريا الشمالية إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بـ"كيان سرطاني"، في تعليقها على الغازات الجوية الإسرائيلية التي شنت على قطاع غزة مؤخرا.

    وذكرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في مقال نشرته على موقعها الرسمي باسم السكرتير العام للجمعية الكورية الشمالية – العربية، يانغ ميونغ سونغ، أن "الغازات الجوية العشوائية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة أسفرت عن عدد كبير من الضحايا"، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.

    فصائل المقاومة الفلسطينية تطلق الصواريخ
    © Sputnik . Ajwad Jradat
    أول تعليق من "حماس" على الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة
    وتابعت الوزارة مؤكدة أن "إسرائيل مدمرة للسلام في الشرق الأوسط، ولا يمكنها إلا أن تكون كيانا سرطانيا".

    ودان يانغ ميونغ يونغ في مقاله وبشدة "التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية والضربات الجوية الإسرائيلية الوحشية ضد الدول ذات السيادة"، بحسب قوله.

    كما عبر عن "دعمه لنضال الشعب العربي من أجل إيجاد حل سلمي لقضايا الشرق الأوسط، ومن أجل الحفاظ على السيادة الوطنية".

    واعتبرت بيونغ يانع الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة "انتهاكات عنيفة" بحسب وصفها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية بتاربخ 21 مايو/ أيار الجاري، وفق ما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الثلاثاء.

    كما أشارت كوريا الشمالية إلى أن الغارات الجوية "جريمة ضد الإنسانية تهدد بشكل خطير حق حياة شعوب الشرق الأوسط، بما في ذلك الفلسطينيين".

    وشن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، غارة جوية على موقع للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

    اوأفادت مصادر محلية في غزة بأنه "سُمع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن استهداف أحد المواقع العسكرية التابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع غزة".

    ونقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية، عن مصدر عسكري قوله إن "الجيش الإسرائيلي قصف أهدافا تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة في منطقة غلاف غزة".

    وذكرت القناة أنه اندلع 13 حريقا جديدا، منذ صباح الخميس، في مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة من جراء استمرار إطلاق البالونات الحارقة، لليوم الثالث على التوالي".

     

     

    انظر أيضا:

    الصين: يجب على بايدن تقدير مخاوف زعيم كوريا الشمالية تجاه أمريكا
    أمريكا تريد لقاء زعيم كوريا الشمالية بلا شروط بعد تصريحاته عن "الحوار والمواجهة"
    أمريكا تمدد العقوبات على كوريا الشمالية لعام إضافي
    أمريكا تمدد "الطوارئ الوطنية" في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية
    شقيقة زعيم كوريا الشمالية لواشنطن: توقعاتكم خاطئة وستدفعكم إلى مزيد من خيبة الأمل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشجعة المنتخب البولندي
    مشجعات "يورو 2020" الجميلات
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    من هو رئيس إيران الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك